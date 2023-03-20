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Началась регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума

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Открыта регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума, который состоится 27—31 марта. Также опубликована программа.
Началась регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Всего будет организовано более 400 мероприятий, в том числе семинары, конференции, творческие лаборатории, стратегические сессии, мастер-классы, круглые столы.

Программа включает 12 тематических треков, среди которых «Информационные технологии», «Исследования и инновации», «Качество образования», «Профессия», «Дети», «Родители», «Образовательная среда».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошёл просветительский форум «С места в карьеру», организованный обществом «Знание».

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