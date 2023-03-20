Началась регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума

Открыта регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума, который состоится 27—31 марта. Также опубликована программа.

Об этом сообщает ФАН.

Всего будет организовано более 400 мероприятий, в том числе семинары, конференции, творческие лаборатории, стратегические сессии, мастер-классы, круглые столы.

Программа включает 12 тематических треков, среди которых «Информационные технологии», «Исследования и инновации», «Качество образования», «Профессия», «Дети», «Родители», «Образовательная среда».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошёл просветительский форум «С места в карьеру», организованный обществом «Знание».