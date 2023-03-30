Возгорание на газопроводе в Свердловской области не повлияло на газоснабжение потребителей

«Газпром трансгаз Югорск» сообщил, что после возгорания на газопроводе в Свердловской области газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объёме по параллельным газопроводам.

Об этом сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Югорска».

«29 марта в 18:37 мск в районе пгт Пелым Свердловской области на участке магистрального газопровода «Ямбург — Елец 1» произошла разгерметизация с возгоранием. Пострадавших нет. В момент разгерметизации участок газопровода был отключён для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объёме по параллельным газопроводам. Причины произошедшего уточняются», — сказали в компании.

Как стало известно ранее, в Свердловской области на газопроводе произошло возгорание.