В Петербурге зафиксировали 1149 случаев COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге зафиксировали 1149 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 56 человек.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на сайт оперштаба.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1874 жителя.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в городе развёрнуто более 1,9 тыс. инфекционных коек, свободный фонд оценивается в 19%, передаёт «МК в Питере».

Стационары оснащены необходимыми лекарствами. Продолжается прививочная кампания.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.