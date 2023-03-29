В Петербурге зафиксировали 1149 случаев COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге зафиксировали 1149 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 56 человек.
В Петербурге зафиксировали 1149 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на сайт оперштаба.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1874 жителя.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в городе развёрнуто более 1,9 тыс. инфекционных коек, свободный фонд оценивается в 19%, передаёт «МК в Питере».

Стационары оснащены необходимыми лекарствами. Продолжается прививочная кампания.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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