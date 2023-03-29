В Томской области зарегистрировали 87 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области зарегистрировали 87 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 165 576 человек, выздоровели 163 559.

Тем временем в Самарской области зафиксировали снижение числа случаев гриппа за неделю с 20 по 26 марта, передаёт volga.news со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Заболеваемость снизилась на 50,5% — выявлено 53 случая.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.