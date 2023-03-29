В Симферопольском районе Крыма сбит беспилотник, он упал в поле

В Симферопольском районе Крыма сбит беспилотник, он упал в поле, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

РИА Новости

«Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал он в своём Telegram-канале. 20 марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. Он рассказал, что обломки повредили домовладение и магазин. Советник главы Крыма Олег Крючков высказал мнение, что интернет-мемы, нарисованные на ударных беспилотниках, сбитых ПВО в Джанкое, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных.