Специалист Белоногов объяснил рост популярности пластинок в России

Директор винилового завода «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов прокомментировал рост популярности пластинок в России.

«Что же касается спроса, он растёт ежегодно. И производство виниловых пластинок в России увеличивается примерно на 20—25% каждый год», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на 90% рост тиража виниловых дисков зависит от отечественных исполнителей.

Белоногов также отметил, что такое производство дорогое.

«Все комплектующие для виниловых пластинок импортные, в основном они производятся в странах Евросоюза», — добавил он.

Ранее сообщалось, что спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом, а если сравнивать с 2020 годом, то почти в четыре раза.