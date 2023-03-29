РБК: в России спрос на виниловые пластинки с 2020 года вырос почти в четыре раза
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
«Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом... По сравнению с 2020 годом спрос на виниловые пластинки у россиян вырос еще заметнее — почти в четыре раза (на 296%)», — пишет портал.
Уточняется, что вместе с этим возрос спрос и на проигрыватели пластинок, хотя и в меньших объёмах. В 2022 году их продажа превысила показатели 2021 года на 3% и на 102% показатели 2020 года.
Как пишет портал, в основном покупки пластинок и проигрывателей осуществлялись в Москве и мегаполисах.
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