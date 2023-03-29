РБК: в России спрос на виниловые пластинки с 2020 года вырос почти в четыре раза

Короткая ссылка
Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом, а если сравнивать с 2020 годом, то почти в четыре раза.
РБК: в России спрос на виниловые пластинки с 2020 года вырос почти в четыре раза
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом... По сравнению с 2020 годом спрос на виниловые пластинки у россиян вырос еще заметнее — почти в четыре раза (на 296%)», — пишет портал.

Уточняется, что вместе с этим возрос спрос и на проигрыватели пластинок, хотя и в меньших объёмах. В 2022 году их продажа превысила показатели 2021 года на 3% и на 102% показатели 2020 года.

Как пишет портал, в основном покупки пластинок и проигрывателей осуществлялись в Москве и мегаполисах.

Ранее сообщалось, что «Русская Медиагруппа» запустила интернет-радиостанцию Neuro Flow, созданную нейросетью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить