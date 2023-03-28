«Русская Медиагруппа» запустила интернет-радиостанцию, созданную нейросетью
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Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.
«Neuro Flow — это эксперимент, возможность взглянуть на создание аудиоконтента под новым углом. Уникальность радиоэфира в том, что плейлист создан человеком. Слушатель доверяет выбору редактора, диджеев — это в первую очередь отличает эфир от стриминговых сервисов», — заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
По его словам, сотрудничество с искусственным интеллектом может стать интересным импульсом для развития радиоотрасли.
«Радиостанция, созданная нейросетью, может использовать нейросети для создания плейлистов, основанных на предпочтениях слушателей, анализа трендов и прогнозирования популярности музыкальных композиций», — отмечает сама нейросеть.
Она добавляет, что это позволит создать более персонализированный и инновационный музыкальный опыт для радиослушателей.