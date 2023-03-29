Исследование: 72% россиян замечают пассивную агрессию на работе

Согласно новому исследованию, 72% россиян замечают пассивную агрессию на работе.

Часто такой вид агрессии проявляется в виде определённых фраз от коллег и начальства, например: «на будущее...», «если по-твоему это нормально, то...», «головой надо думать...» и прочее. Также опрошенные отметили недовольство критикой со стороны коллег и руководства, язвительностью, распространением сплетен.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на аналитиков портала «Зарплата.ру».

Из-за неблагоприятной рабочей обстановки 58% участников исследования стали быстро уставать, 45% заявили об эмоциональном выгорании, у 16% появились признаки депрессии.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.