Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как грамотно выстроить режим тренировок
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Своим экспертным мнением он поделился с «Москвой 24».
Важно не перегружаться и не заниматься излишне активно, особенно для новичков, и учитывать период адаптации к нагрузке, считает Каневский.
Режим сна и отдыха также играет важную роль в эффективности и полезности тренировок, отметил фитнес-тренер.
При регулярных занятиях важно учитывать продолжительность и количество нагрузок, чтобы не навредить здоровью и не нарушить сон. Любая полноценная тренировка — это один час, плюс 5—10 минут на разминку и заминку, указал Каневский.
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