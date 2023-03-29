Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как грамотно выстроить режим тренировок

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Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что занятия спортом утром могут быть эффективнее и полезнее, но важно учитывать свои цели и задачи, а также адаптировать свой режим дня и отдыха под спортивные нагрузки.
Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как грамотно выстроить режим тренировок
  • Gettyimages.ru

Своим экспертным мнением он поделился с «Москвой 24».

Важно не перегружаться и не заниматься излишне активно, особенно для новичков, и учитывать период адаптации к нагрузке, считает Каневский.

Режим сна и отдыха также играет важную роль в эффективности и полезности тренировок, отметил фитнес-тренер.

При регулярных занятиях важно учитывать продолжительность и количество нагрузок, чтобы не навредить здоровью и не нарушить сон. Любая полноценная тренировка — это один час, плюс 5—10 минут на разминку и заминку, указал Каневский.

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