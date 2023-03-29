В Самарской области неаттестованные гиды не смогут проводить экскурсии
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
В первой волне успешно прошли аттестацию 31 экскурсовод и один гид-переводчик. Срок действия аттестата — пять лет. Сведения об экскурсоводах, прошедших процедуру, будут внесены в соответствующий единый федеральный реестр.
С 1 июля 2023 года экскурсоводам и гидам-переводчикам будет запрещено осуществлять экскурсионную деятельность без аттестации.
Следующие волны аттестации запланированы на 26 апреля и 21 июня 2023 года.
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