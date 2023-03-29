В Самарской области неаттестованные гиды не смогут проводить экскурсии

Короткая ссылка
В Министерстве туризма Самарской области состоялась церемония вручения аттестатов экскурсоводам региона.
В Самарской области неаттестованные гиды не смогут проводить экскурсии
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

В первой волне успешно прошли аттестацию 31 экскурсовод и один гид-переводчик. Срок действия аттестата — пять лет. Сведения об экскурсоводах, прошедших процедуру, будут внесены в соответствующий единый федеральный реестр.

С 1 июля 2023 года экскурсоводам и гидам-переводчикам будет запрещено осуществлять экскурсионную деятельность без аттестации.

Следующие волны аттестации запланированы на 26 апреля и 21 июня 2023 года.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить