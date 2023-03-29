Суд приговорил к девяти годам колонии обвиняемого в подготовке теракта в Калининграде

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Суд приговорил к девяти годам колонии обвиняемого в подготовке теракта в Калининграде Вячеслава Попова.
Суд приговорил к девяти годам колонии обвиняемого в подготовке теракта в Калининграде
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

«Сегодня был приговор — девять лет строгого режима, из них три первых года тюрьмы», — сказала она.

По её словам, приговор огласила в Балтийском флотском военном суде выездная коллегия судей из 2-го Западного окружного военного суда.

В мае 2022 года в ФСБ сообщили, что в Калининграде задержали сторонника «Правого сектора»*, который готовил теракт в канун Дня Победы.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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