Путин призвал не допустить избыточного изменения или ускорения темпов инфляции

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Президент России Владимир Путин призвал не допустить избыточного изменения или ускорения темпов инфляции в стране.

«Отмечу, динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции. Важно не допустить ни её инфляции, ни избыточного замедления», — сказал глава государства.

Путин добавил, что по итогам марта инфляция опустится ниже 4% и, по некоторым оценкам, она продолжит замедляться.

Он также отметил, что российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99%.

Отмечается, что в продовольственном сегменте цены увеличились на 0,03% из-за удорожания продуктов питания.

В секторе услуг темпы роста цен составили 0,35%.

Центробанк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5—7%.

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