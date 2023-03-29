В Новосибирске приняли меры подготовки к паводковому периоду
- РИА Новости
На совещании уделили внимание обеспечению безопасности жителей города и минимизации материального ущерба, сообщает «Сиб.фм».
Отмечается, что к настоящему времени все опасные участки находятся в удовлетворительном состоянии. Проведён осмотр подтапливаемых территорий.
Для проведения аварийно-восстановительных работ в паводковый период управляющие организации создали 183 бригады, подготовили 219 единиц откачивающих устройств и прочего.
В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главам районов оперативно подключаться к вопросам затопления участков и дворов жителей республики, передаёт udm-info.ru.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских прокомментировал ситуацию с паводком в регионе.