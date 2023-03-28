В Ульяновской области рассказали о помощи семьям, пострадавшим от паводка

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских прокомментировал ситуацию с паводком в регионе.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Ситуация с паводком в области нормализовалась. Были замечания, сделаем оргвыводы во всех районах. Важно, чтобы всем, кто пострадал, была оказана помощь», — сказал Русских.

По итогам комиссий адресную помощь оказали 118 жителям из 158 домовладений. Из регионального бюджета выделили 5,4 млн рублей, уточнила министр социального развития региона Анна Тверскова.

«Также остаются 66 семей, у которых ущерб превышает 50 тыс. рублей, мы с ними также на связи и продолжим работу по оказанию помощи», — добавила она.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.