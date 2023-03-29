Исследование: 64% россиян считают чувство юмора важным качеством для достижения успехов в карьере

Сервис SuperJob в преддверии Дня смеха, 1 апреля, провёл исследование, чтобы выяснить, какую роль в рабочем процессе отводят чувству юмора сотрудники разных возрастных групп.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 64% россиян считают, что для достижения успехов в работе нужно обязательно иметь чувство юмора, 27% признали это качество необязательным.

Уместная шутка способствует успеху в труде — с таким высказыванием согласны 66% женщин и 62% мужчин.

Чем старше возраст респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.