Исследование: 64% россиян считают чувство юмора важным качеством для достижения успехов в карьере
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, 64% россиян считают, что для достижения успехов в работе нужно обязательно иметь чувство юмора, 27% признали это качество необязательным.
Уместная шутка способствует успеху в труде — с таким высказыванием согласны 66% женщин и 62% мужчин.
Чем старше возраст респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.