В РЖД ожидают поставку полностью российского электропоезда в конце 2023 года

Глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозёров заявил, что холдинг ожидает, что полностью российский электропоезд будет поставлен во второй половине текущего года.

Соответствующее заявление он сделал на заседании в Совете Федерации.

«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Белозеров добавил, что холдинг активно работает над развитием пассажирского комплекса по всем направлениям, включая внедрение сервисов для маломобильных пассажиров и обновление поездов и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что холдинг «РЖД» планирует открыть представительство в Туркмении.