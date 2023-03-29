В РЖД ожидают поставку полностью российского электропоезда в конце 2023 года
Соответствующее заявление он сделал на заседании в Совете Федерации.
«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Белозеров добавил, что холдинг активно работает над развитием пассажирского комплекса по всем направлениям, включая внедрение сервисов для маломобильных пассажиров и обновление поездов и инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что холдинг «РЖД» планирует открыть представительство в Туркмении.