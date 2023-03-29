Первая Кавказская инвестиционная выставка состоится 3 — 4 мая

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Первая Кавказская инвестиционная выставка будет проходить 3 и 4 мая в Минеральных Водах.
Первая Кавказская инвестиционная выставка состоится 3 — 4 мая
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

«Мероприятие соберёт ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа», — отмечается в сообщении.

Эксперты, предприниматели, производители и руководство регионов представят новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Деловая программа будет посвящена вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей. Участники также обсудят вопросы кадрового резерва, банковского сектора, ЖКХ и энергетики.

«Северный Кавказ — перспективный регион, обладающий множеством точек роста. Туризм, сельское хозяйство, занятость — перспективные сферы развития регионов округа. Мы продолжаем системную работу по инфраструктурному развитию СКФО», — заявил вице-премьер Александр Новак.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что регион получит важную площадку для сотрудничества.

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