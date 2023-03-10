Первая Кавказская инвестиционная выставка пройдёт в Ставропольском крае

Первая Кавказская инвестиционная выставка состоится в Ставропольском крае в мае.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

В заседании оргкомитета принял участие губернатор Владимир Владимиров.

«Мы сможем привлечь новых экономических партнёров, укрепить позиции региона как крупного современного туристического центра, расширить перспективы для развития промышленного и сельскохозяйственного производства», — сказал он.

По его словам, регион получит важную площадку для сотрудничества.

Участниками выставки станут инвесторы в сфере агропромышленного комплекса, туризма, логистики, энергетики.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.