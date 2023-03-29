Совфед одобрил закон о беззаявительном порядке получения выплат для Героев СССР и России

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Совфед одобрил закон, согласно которому Героям СССР, Героям России и членам семей умерших Героев ежемесячные денежные выплаты будут выплачиваться в беззаявительном порядке с 1 января 2023 года.
Совфед одобрил закон о беззаявительном порядке получения выплат для Героев СССР и России
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, «самим Героям ЕДВ будет устанавливаться с даты присвоения звания Героя Российской Федерации или Героя Труда Российской Федерации, а членам семей умерших (погибших) Героев России, звание которым присвоено посмертно, — с даты присвоения звания Героя посмертно».

Данный законопроект Госдума приняла в начале февраля.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.

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