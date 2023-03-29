Совфед одобрил закон о беззаявительном порядке получения выплат для Героев СССР и России
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, «самим Героям ЕДВ будет устанавливаться с даты присвоения звания Героя Российской Федерации или Героя Труда Российской Федерации, а членам семей умерших (погибших) Героев России, звание которым присвоено посмертно, — с даты присвоения звания Героя посмертно».
Данный законопроект Госдума приняла в начале февраля.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.