В Магадане в наркопритоне убили трёх человек и сбросили трупы в прорубь

В Магадане наркоманы застрелили двух знакомых, а через несколько суток утопили свидетельницу убийства в проруби.

Об этом говорится на сайте СУСК по региону.

По данным следствия, 5 марта компания людей употребляла наркотики в доме в посёлке Снежный. В ходе подобного времяпрепровождения один из подозреваемых в убийстве из личной неприязни к одному из мужчин выстрелил в него и его друга из огнестрельного оружия, в результате чего оба скончались. Тела убитых перенесли в ванную, где они находились несколько дней.

Подозреваемый и другой участник тех событий, понимая, что девушка, находившаяся всё это время в квартире, может сообщить о совершённом убийстве, в период 8—9 марта 2023 года под вымышленным предлогом привезли её в бухту Гертнера, где утопили. Позднее они скинули в бухту тела и ранее убитых.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей по факту совершения преступления, предусмотренного п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Балашиха нашли тело женщины, убийство которой из-за плохих отношений заказала её 14-летняя дочь.