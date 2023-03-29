Глава Роскачества Протасов: в 40% роллов «Филадельфия» нашли кишечную палочку

Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в значительной части приготовленных в России роллов «Филадельфия» содержится кишечная палочка.

Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Вместе с этим Протасов добавил, что исследования выявили, что в 100% случаях, то есть во всех закупленных роллах, выявлены «превышения по количеству микроорганизмов».

Он подчеркнул, что закупка роллов проходила как в торговых сетях и специализированных магазинах формата take away, так и в ресторанах, включая премиум-сегмент.

По его словам, это может указывать на неправильное хранение, несоблюдение санитарно-гигиенических норм при производстве и других нарушениях.

Отдельно Протасов указал ещё на то, что на упаковке большинства данных продуктов не было никакой информации о составе и дате изготовления.

Ранее в Роскачестве рассказали о результатах проверки отечественной сметаны.

Эксперты обнаружили несоответствие законодательству в 51% случаев. При этом в 22% закупленных товаров обнаружили кишечную палочку, дрожжи либо плесень.

В то же время продукция 38 торговых марок получила высшую оценку Роскачества.