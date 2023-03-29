Минпромторг России предлагает с мая начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

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Министерство промышленности и торговли России предлагает с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков.
Минпромторг России предлагает с мая начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести... эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе ‎с соком, и соков», — говорится в проекте документа.

Ранее в Минпромторге России заявили, что в октябре этого года в стране может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов).

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