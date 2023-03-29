Минпромторг России предлагает с мая начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления на портале проектов нормативных правовых актов.
«Провести... эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков», — говорится в проекте документа.
Ранее в Минпромторге России заявили, что в октябре этого года в стране может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов).