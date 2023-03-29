Минпромторг России предлагает с мая начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

Министерство промышленности и торговли России предлагает с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести... эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе ‎с соком, и соков», — говорится в проекте документа.

Ранее в Минпромторге России заявили, что в октябре этого года в стране может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов).