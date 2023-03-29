Образовательный проект «Научные смены» стартовал в Казани
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
С началом школьных каникул для учеников 9—12 лет проводят занятия по физике и химии.
«Смена будет проходить неделю, ежедневно ребята будут проводить опыты, эксперименты, например самостоятельно изобретут медное зеркало, из телефона получат микроскоп», — прокомментировала организатор научных смен «Агентство социального маркетинга» Ольга Кушнир.
Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.