Кондитер и автомеханик вошли в список востребованных профессий в Татарстане

Правительство Татарстана утвердило список востребованных профессий до 2030 года.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Среди востребованных специальностей — закройщик, кондитер, автомеханик, пожарный, учитель, пчеловод, реставратор, ювелир и другие.

В перечень вошли 177 направлений по подготовке квалифицированных рабочих (ювелиры, токари, ткачи и другие), 192 — специалистов среднего звена (лечебное дело, актёрское мастерство), а также 251 направление высшего образования и 281 профессия профподготовки.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.