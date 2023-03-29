Кондитер и автомеханик вошли в список востребованных профессий в Татарстане
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Среди востребованных специальностей — закройщик, кондитер, автомеханик, пожарный, учитель, пчеловод, реставратор, ювелир и другие.
В перечень вошли 177 направлений по подготовке квалифицированных рабочих (ювелиры, токари, ткачи и другие), 192 — специалистов среднего звена (лечебное дело, актёрское мастерство), а также 251 направление высшего образования и 281 профессия профподготовки.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.