В России за сутки госпитализировали 968 человек с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 11 128 новых случаев заболевания COVID-19.
Выписали в связи с выздоровлением 12 597 пациентов.
За сутки от последствий коронавируса скончались 33 человека.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.