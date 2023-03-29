ФСБ: осуждённый за попытку поджога военкомата Денис Попов готовил ряд терактов

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что осуждённый за попытку поджога военкомата в Ярославской области 22-летний Денис Попов собирался совершить ряд терактов и вступить в ряды украинских террористов ВСУ.

«Вступил в законную силу приговор... в отношении жителя Ярославской области Попова Дениса Александровича 2001 года рождения, приговорённого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») УК России», — отметили в ЦОС.

Отмечается, что Попов был завербован в ряды одной из террористических организаций для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов на российской территории, а также участия в вооружённом конфликте на Украине в составе украинских боевиков.

«По указанию своих кураторов фигурант в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, а также планировал проведение террористических актов в отношении административных зданий, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», — добавили в ФСБ.

Уточняется, что террорист был задержан в июле 2022 года во время подготовки поджога одного из военкоматов в Ярославской области с использованием бутылок с зажигательной смесью.



Злоумышленник в итоге подтвердил сам, что планировал совершать теракты на территории России.

6 марта Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила покушение украинских спецслужб на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.