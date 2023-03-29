СК России возбудил уголовное дело после ликвидации в Гудермесе двух преступников

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ликвидации в Гудермесе двух преступников.
СК России возбудил уголовное дело после ликвидации в Гудермесе двух преступников
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — отметили в СК.

Уточняется, что следствием установлены личности нападавших — это жители города Гудермеса 1963 и 1989 года рождения, являющиеся между собой родственниками. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации в частном секторе Гудермеса были уничтожены два боевика, сотрудники силовых органов и гражданские не пострадали.

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