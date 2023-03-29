Кадыров: в ходе спецоперации в Гудермесе уничтожены два боевика

В ходе спецоперации в частном секторе Гудермеса были уничтожены два боевика, сотрудники силовых органов и гражданские не пострадали, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Совместно со спецслужбами силовиками Чеченской Республики отрабатывалась оперативная информация о двух преступниках в частном секторе Гудермеса», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, преступников блокировали и предложили сдаться, на что боевики предприняли попытку прорыва и бросили в силовиков гранату.

Ответным огнём они были уничтожены.

Глава Чечни отметил, что гражданские и силовики в ходе инцидента не пострадали.