В России объявили о начале сбора заявок на участие в бизнес-миссии в Юго-Восточную Азию

Короткая ссылка
Центр поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром» начал приём заявок от предприятий Москвы на участие в онлайн-встречах с закупщиками и дистрибьюторами из Индонезии и Малайзии, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
В России объявили о начале сбора заявок на участие в бизнес-миссии в Юго-Восточную Азию
  • © Моспром

По его словам, такие бизнес-миссии позволяют представителям промышленности расширить географию поставок и найти новых клиентов.

Овчинский отметил положительную динамику в развитии экспорта в регион в прошлом году.

«Для дальнейшего развития поставок в эти регионы «Моспром» в мае проведёт бизнес-миссию», — сказал он.

Уточняется, что заявки принимаются на сайте центра «Моспром» до 31 марта.

Овчинский ранее рассказал, что благодаря работе «Моспрома» на рынки дружественных стран поставляют товары столичных компаний.

Предполагается провести более десятка бизнес-миссий до конца 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить