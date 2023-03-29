В России объявили о начале сбора заявок на участие в бизнес-миссии в Юго-Восточную Азию

Центр поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром» начал приём заявок от предприятий Москвы на участие в онлайн-встречах с закупщиками и дистрибьюторами из Индонезии и Малайзии, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

По его словам, такие бизнес-миссии позволяют представителям промышленности расширить географию поставок и найти новых клиентов.

Овчинский отметил положительную динамику в развитии экспорта в регион в прошлом году.

«Для дальнейшего развития поставок в эти регионы «Моспром» в мае проведёт бизнес-миссию», — сказал он.

Уточняется, что заявки принимаются на сайте центра «Моспром» до 31 марта.

Овчинский ранее рассказал, что благодаря работе «Моспрома» на рынки дружественных стран поставляют товары столичных компаний.

Предполагается провести более десятка бизнес-миссий до конца 2023 года.