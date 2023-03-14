Центр «Моспром» проведёт более десятка бизнес-миссий до конца 2023 года

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что благодаря работе центра «Моспром» на рынки дружественных стран поставляют товары столичных компаний.

Об этом пишет kp.ru.

«Для поддержки развития внешнеэкономической деятельности центр «Моспром» проведёт более 13 бизнес-миссий до конца года. Принять участие в них могут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса (АПК)», — сообщил Овчинский.

По его словам, программа позволит московским компаниям провести переговоры с закупщиками из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран.

Компании смогут также презентовать продукцию на новых рынках — в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах, добавил Овчинский.

Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.