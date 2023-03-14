Центр «Моспром» проведёт более десятка бизнес-миссий до конца 2023 года
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«Для поддержки развития внешнеэкономической деятельности центр «Моспром» проведёт более 13 бизнес-миссий до конца года. Принять участие в них могут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса (АПК)», — сообщил Овчинский.
По его словам, программа позволит московским компаниям провести переговоры с закупщиками из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран.
Компании смогут также презентовать продукцию на новых рынках — в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах, добавил Овчинский.
Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.