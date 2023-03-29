Мишустин: кабмин работает над вопросом выпуска ОФЗ в дружественных валютах

Российское правительство работает над вопросом выпуска ОФЗ в дружественных валютах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Он отметил, что крупные российские эмитенты начали выход на рынок с заимствованиями в китайских юанях.

Премьер добавил, что идёт работа над идеями по развитию инфраструктуры и национальных индикаторов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеи разных стран об увеличении доли торговли в нацвалютах обусловлены действиями США.

Торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщил, что власти страны также изучают возможность расчётов с Россией в нацвалютах.

По словам президента России Владимира Путина, расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.