Мишустин: кабмин работает над вопросом выпуска ОФЗ в дружественных валютах
«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах», — приводит РИА Новости слова Мишустина.
Он отметил, что крупные российские эмитенты начали выход на рынок с заимствованиями в китайских юанях.
Премьер добавил, что идёт работа над идеями по развитию инфраструктуры и национальных индикаторов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеи разных стран об увеличении доли торговли в нацвалютах обусловлены действиями США.
Торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщил, что власти страны также изучают возможность расчётов с Россией в нацвалютах.
По словам президента России Владимира Путина, расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.