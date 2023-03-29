Онлайн-ретейлер Wildberries запустил новый портал туристических услуг, сообщает РИА Новости.

«Wildberries запустил портал туристических услуг vmeste.wildberries.ru», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале есть возможность построить маршрут, а также просмотреть несколько альтернативных вариантов по стоимости и видам транспорта.

К туристическому сезону 2023 года пользователям будут доступны предложения экскурсионных и оздоровительных программ.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.