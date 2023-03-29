СМИ: Ренар покинул пост главного тренера Саудовской Аравии по футболу

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Французский тренер Эрве Ренар принял решение уйти из сборной Саудовской Аравии по футболу.

Специалист близок к тому, чтобы возглавить женскую сборную Франции, сообщает Dernieres Nouvelles d’Alsace со ссылкой на Франс Пресс. 

Ренар возглавил команду Саудовской Аравии летом 2019 года, контракт с 54‑летним тренером был рассчитан до 2027 года. Под его руководством сборная одержала одну победу на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре, обыграв Аргентину.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен».

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