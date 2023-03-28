В Оренбургской области реализовали проект по печати деталей для оборудования месторождений на 3D-принтере

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Предприятие «Газпромнефть-Оренбург» реализовало пилотный проект, предусматривающий изготовление деталей для оборудования месторождений на 3D-принтере.
В Оренбургской области реализовали проект по печати деталей для оборудования месторождений на 3D-принтере
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает oilcapital.ru.

«Технология трёхмерной печати позволит нам укрепить независимость от зарубежных поставок, обеспечит наши объекты качественными деталями и сократит сроки плановых работ на месторождениях», — рассказал директор по газу компании Игорь Липатников.

По его словам, проект будет тиражирован на всех объектах предприятия.

Ранее сообщалось, что Омский нефтеперерабатывающий завод увеличил глубину переработки нефти почти на 100% благодаря новому комплексу, построенному в конце 2022 года.

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