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Омский НПЗ увеличил глубину переработки нефти за счёт модернизации производства

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Омский нефтеперерабатывающий завод увеличил глубину переработки нефти почти на 100% благодаря новому комплексу, построенному в конце 2022 года.
Омский НПЗ увеличил глубину переработки нефти за счёт модернизации производства
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

Положительный эффект модернизации завода оценил вице-премьер Александр Новак. Он посетил предприятие вместе с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и главой области Александром Бурковым.

С начала запуска нового комплекса по переработке нефти завод увеличил выпуск дизельного топлива, по сравнению с допандемийным 2019 годом, на 27%, бензина — на 15%, авиационного бензина — на 7%.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.

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