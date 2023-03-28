Исследование: треть россиян тратят два рабочих часа на чаты и покупки онлайн

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Согласно новому исследованию, треть россиян тратят два рабочих часа на чаты и онлайн-покупки. Около 25% отводят на это час, ещё 22% — три часа.
Исследование: треть россиян тратят два рабочих часа на чаты и покупки онлайн
  • Gettyimages.ru
  • © Xphi Chnm Phechr Nùn / EyeEm

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на портал «Зарплата.ру».

Чаще всего участники опроса отвлекаются на новостные ленты, почту, переписку в чатах, чтение каналов Telegram, телефонные разговоры, онлайн-покупки, комментирование постов в соцсетях, мобильные игры.

Самая популярная причина, по которой опрошенные отвлекаются, — желание отдохнуть от работы (40%). Ещё 36% утверждают, что другие дела не мешают им выполнять обязанности.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 26% россиян считают, что им пора планировать своё питание, так как время от времени они не успевают использовать купленные продукты до окончания срока годности.

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