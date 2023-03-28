В Новой Москве около железнодорожных путей нашли, предположительно, обломки беспилотника
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что обломки найдены в деревне Свитино в Новой Москве.
На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что киевским режимом 26 марта была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» в ударном исполнении.
Уточняется, что комплексом РЭБ «Поле-21» удалось вывести из строя ударный украинский БПЛА, который в итоге упал в Киреевске в Тульской области.