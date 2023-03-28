В Новой Москве около железнодорожных путей нашли, предположительно, обломки беспилотника

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Обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата найдены около железнодорожных путей в Новой Москве.
В Новой Москве около железнодорожных путей нашли, предположительно, обломки беспилотника
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что обломки найдены в деревне Свитино в Новой Москве.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что киевским режимом 26 марта была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» в ударном исполнении.

Уточняется, что комплексом РЭБ «Поле-21» удалось вывести из строя ударный украинский БПЛА, который в итоге упал в Киреевске в Тульской области.

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