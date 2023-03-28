Минздрав: число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается

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Число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Минздрав: число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается
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«Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России ежегодно снижается, по оперативным данным, в 2022 году оно снизилось ещё на 2%», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что снижение идёт со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

В ведомстве подчеркнули, что при этом ежегодно растёт охват населения обследованиями на ВИЧ.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил изучить возможность внесения движения ВИЧ-диссидентов в перечень деструктивных и экстремистских организаций.

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