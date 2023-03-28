Тренер по омоложению Трескова посоветовала делать гимнастику во избежание сутулости

Тренер по естественному омоложению, инструктор программ «Осанка + терапия движением», «Стретчинг и здоровая спина» Надежда Трескова порекомендовала делать лечебную физкультуру для предотвращения искривления позвоночника.

Сутулость может привести к деформации внутренних органов и проблемам с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, объяснила она в беседе с ФАН.

«Упражнения выбираются каждому пациенту индивидуально, поскольку подросток и пожилой человек — люди разных физических способностей. Тем не менее, чтобы предупредить образование проблемы, стоит начать с простейших занятий», — отметила Трескова.

Если домашних занятий недостаточно, стоит посещать групповые уроки пилатеса, растяжки, йоги. Пожилым людям лучше выполнять простые упражнения и не так сильно растягивать мышцы, чтобы не навредить здоровью, подытожила эксперт.

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