Тренер по омоложению Трескова посоветовала делать гимнастику во избежание сутулости
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Сутулость может привести к деформации внутренних органов и проблемам с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, объяснила она в беседе с ФАН.
«Упражнения выбираются каждому пациенту индивидуально, поскольку подросток и пожилой человек — люди разных физических способностей. Тем не менее, чтобы предупредить образование проблемы, стоит начать с простейших занятий», — отметила Трескова.
Если домашних занятий недостаточно, стоит посещать групповые уроки пилатеса, растяжки, йоги. Пожилым людям лучше выполнять простые упражнения и не так сильно растягивать мышцы, чтобы не навредить здоровью, подытожила эксперт.
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