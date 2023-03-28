В Запорожской области открыли два новых пункта выдачи российских паспортов

Два новых пункта оформления российских паспортов открыли в Васильевке и Молочанске в Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на открытии пункта «Васильевский» присутствовали начальник ГУ МВД России по Запорожской области генерал-майор полиции Олег Колтунов и глава администрации города Наталья Романиченко.

В Молочанске Колтунов также принял участие в церемониях приведения к присяге новых граждан России.

Ранее сообщалось, что свыше 90 тыс. жителей Херсонской области получили российские паспорта.