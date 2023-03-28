В Запорожской области открыли два новых пункта выдачи российских паспортов
- РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на открытии пункта «Васильевский» присутствовали начальник ГУ МВД России по Запорожской области генерал-майор полиции Олег Колтунов и глава администрации города Наталья Романиченко.
В Молочанске Колтунов также принял участие в церемониях приведения к присяге новых граждан России.
Ранее сообщалось, что свыше 90 тыс. жителей Херсонской области получили российские паспорта.