Сальдо: российские паспорта получили свыше 90 тысяч жителей Херсонской области

Свыше 90 тыс. жителей Херсонской области получили российские паспорта, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На вчерашний день, по докладу нашего Министерства внутренних дел, было 111 тыс. уже заявок. Оформлено паспортов 96 с лишним тыс.», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что большая часть жителей региона уже получили паспорта, но заявки продолжают поступать.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащим Донецкой Народной Республики будут оформлять российские паспорта без очереди.