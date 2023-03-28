Автоюрист Кузьмина рассказала, как получить компенсацию за вылетевший из грузовика камень

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Автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала, можно ли привлечь к ответственности водителя фуры, перевозящего ненакрытые камни и гравий, если из-за его халатности был повреждён ваш автомобиль.
Автоюрист Кузьмина рассказала, как получить компенсацию за вылетевший из грузовика камень
  • Gettyimages.ru
  • © Krisana Antharith / EyeEm

«Чтобы привлечь перевозчика или организацию к гражданско-правовой ответственности, нужно соблюдение нескольких условий: наличие материального ущерба, противоправность поведения, вина и причинно-следственная связь между действиями и последствиями. Если хотя бы одно из условий будет отсутствовать, то ответственность за ДТП не наступит», — объяснила Кузьмина в беседе с Тульской службой новостей.

Так, для подачи искового заявления необходимо представить документы из ГИБДД, подтверждающие факт ДТП и вину ответчика, а также заключение экспертизы о размере причинённого ущерба, отметила специалист.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с НСН прокомментировал предложение пользователей портала «Российская общественная инициатива» увеличить штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте.

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