Автоюрист Кузьмина рассказала, как получить компенсацию за вылетевший из грузовика камень
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«Чтобы привлечь перевозчика или организацию к гражданско-правовой ответственности, нужно соблюдение нескольких условий: наличие материального ущерба, противоправность поведения, вина и причинно-следственная связь между действиями и последствиями. Если хотя бы одно из условий будет отсутствовать, то ответственность за ДТП не наступит», — объяснила Кузьмина в беседе с Тульской службой новостей.
Так, для подачи искового заявления необходимо представить документы из ГИБДД, подтверждающие факт ДТП и вину ответчика, а также заключение экспертизы о размере причинённого ущерба, отметила специалист.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с НСН прокомментировал предложение пользователей портала «Российская общественная инициатива» увеличить штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте.