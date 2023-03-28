РБК: Минфин выступил за сокращение числа казённых госучреждений в России

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Министерство финансов намерено предложить правительству сокращение числа казённых государственных учреждений.
РБК: Минфин выступил за сокращение числа казённых госучреждений в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РБК.

«Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объёмы бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казённых учреждений, сохранятся для «повышения уровня оплаты их труда».

Ранее стало известно, что Минфин России в 2023 году предложит ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих.

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