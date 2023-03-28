Юрист Соловьёв оценил идею наградить выступающих в зоне СВО деятелей культуры
- Gettyimages.ru
- © Katrin Sauerwein / EyeEm
По мнению юриста, поддерживать СВО — «это гражданский долг каждого гражданина нашей страны».
«Награждать можно за конкретные поступки: поездки на передовую, за риск и мужество. Эта деятельность должна быть систематической и отражать внутренний мир и взгляды деятеля культуры», — сказал Соловьёв.
Ранее депутат Гусев призвал наградить выступающих в зоне СВО деятелей культуры.
По его словам, большинство деятелей культуры, выступающих перед воинами на передовой, «совершают настоящий подвиг и достойны того, чтобы Родина отметила их наградами».