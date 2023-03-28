Юрист Соловьёв оценил идею наградить выступающих в зоне СВО деятелей культуры

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева наградить деятелей культуры, выступающих в зоне проведения специальной военной операции.
Юрист Соловьёв оценил идею наградить выступающих в зоне СВО деятелей культуры
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  • © Katrin Sauerwein / EyeEm

По мнению юриста, поддерживать СВО — «это гражданский долг каждого гражданина нашей страны».

«Награждать можно за конкретные поступки: поездки на передовую, за риск и мужество. Эта деятельность должна быть систематической и отражать внутренний мир и взгляды деятеля культуры», — сказал Соловьёв.

Ранее депутат Гусев призвал наградить выступающих в зоне СВО деятелей культуры.

По его словам, большинство деятелей культуры, выступающих перед воинами на передовой, «совершают настоящий подвиг и достойны того, чтобы Родина отметила их наградами».

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