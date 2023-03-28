Депутат Гусев призвал наградить выступающих в зоне СВО деятелей культуры

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил наградить деятелей культуры, выступающих в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, соответствующий список претендентов на награды и звания необходимо подготовить совместно с Минобороны и Минкультуры.

Копии обращений на имя министра культуры России Ольги Любимовой и главы Минобороны России Сергея Шойгу имеются в распоряжении RT.

«Артисты, музыканты и деятели культуры по зову сердца выступают в зоне проведения СВО. Многие на передовой поддерживают наших воинов, собирают и передают бойцам армейских подразделений гуманитарную помощь и технические средства. Вносят свой посильный вклад в приближение нашей победы», — подчеркнул Гусев.

По его словам, большинство деятелей культуры, выступающих перед воинами на передовой, «совершают настоящий подвиг и достойны того, чтобы Родина отметила их наградами».

По мнению парламентария, за особые заслуги в деле поддержки СВО многие из деятелей культуры должны получать не только звания, но и государственные награды.

Собеседник RT рассказал, что общероссийское общественное движение «Культурный фронт России» ведёт собственный «белый» реестр деятелей культуры, выезжающих в зону СВО.

Но, как пояснил депутат, такая работа должна вестись на общегосударственном уровне с участием Министерства культуры и Министерства обороны.

«Предлагаю вам совместно подготовить список деятелей культуры, наиболее достойных государственных наград, и выйти с совместной инициативой к президенту России о награждении наших артистов, выступающих в зоне проведения СВО, званиями «Заслуженный артист», «Народный артист» и другими государственными наградами», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что инициативу Гусева поддержал председатель ООД «Культурный фронт России», первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.

Ранее Гусев разработал законопроект, в котором, в частности, призвал уточнить понятие «игровой автомат», поскольку, по его словам, многие букмекерские конторы и тотализаторы используют пробелы в законодательстве и осуществляют игровую деятельность вне предназначенных для этого зон.