Специалист в области игровой индустрии Пименов назвал перспективные профессии будущего

Директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.

На рынке стремительно растёт спрос на операторов нейросетей наподобие ChatGPT, Dall-E 2 или Midjourney, которые помогают компаниям экономить время на создании контента, сообщил он в беседе с URA.RU.

«То же самое касается специалистов по Big Data, чья задача заключается в анализе огромного массива данных. Эти профессионалы сегодня нужны, в том числе в таких областях, как маркетинг, финансы и медицина», — отметил Пименов.

В сфере здравоохранения, банковского дела будут востребованы специалисты по машинному обучению, а профессионалы в области скриптинга будут участвовать в создании игр, заключил эксперт.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.