IT-эксперт Магомедов посоветовал убедиться в оригинальности смартфона после покупки

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что нужно сделать после покупки смартфона.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что прежде всего важно удостовериться в том, что телефон оригинальный и новый.

«Следующим этапом является процедура ознакомления с инструкцией производителя. Данный пункт пользователи зачастую пропускают, считая, что с новым устройством возможно и нужно обращаться таким же образом, как и с предыдущим. Однако я рекомендую прочитать хотя бы базовые части инструкции, особенно если речь идёт о непопулярных и мало распространённых брендах», — сообщил Магомедов.

По его словам, также необходимо проверить наличие обновлений системы.

Эксперт также посоветовал перенести пользовательские данные и включить функцию «Поиск устройства».

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT рассказал, что делать со старыми гаджетами.