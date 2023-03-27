IT-эксперт Магомедов посоветовал убедиться в оригинальности смартфона после покупки
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В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что прежде всего важно удостовериться в том, что телефон оригинальный и новый.
«Следующим этапом является процедура ознакомления с инструкцией производителя. Данный пункт пользователи зачастую пропускают, считая, что с новым устройством возможно и нужно обращаться таким же образом, как и с предыдущим. Однако я рекомендую прочитать хотя бы базовые части инструкции, особенно если речь идёт о непопулярных и мало распространённых брендах», — сообщил Магомедов.
По его словам, также необходимо проверить наличие обновлений системы.
Эксперт также посоветовал перенести пользовательские данные и включить функцию «Поиск устройства».
Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT рассказал, что делать со старыми гаджетами.