Жителя Запорожской области задержали по подозрению в террористической деятельности

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Житель города Токмака Запорожской области задержан по подозрению в причастности к осуществлению террористической деятельности, против него возбуждено уголовное дело.
Жителя Запорожской области задержали по подозрению в террористической деятельности
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, в апреле прошлого года подозреваемый передал своему знакомому компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с целью дальнейшего совершения террористического акта.

Отмечается, что применить СВУ подозреваемый планировал на блок-посту ВС России, расположенном в Токмаке.

Преступление не было доведено до конца.

14 марта МВД России возбудило дело против жителя Херсонской области, который в состоянии алкогольного опьянения сжигал флаг России.

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