Жителя Запорожской области задержали по подозрению в террористической деятельности
- РИА Новости
Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, в апреле прошлого года подозреваемый передал своему знакомому компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с целью дальнейшего совершения террористического акта.
Отмечается, что применить СВУ подозреваемый планировал на блок-посту ВС России, расположенном в Токмаке.
Преступление не было доведено до конца.
14 марта МВД России возбудило дело против жителя Херсонской области, который в состоянии алкогольного опьянения сжигал флаг России.