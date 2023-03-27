Жителя Запорожской области задержали по подозрению в террористической деятельности

Житель города Токмака Запорожской области задержан по подозрению в причастности к осуществлению террористической деятельности, против него возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, в апреле прошлого года подозреваемый передал своему знакомому компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с целью дальнейшего совершения террористического акта.

Отмечается, что применить СВУ подозреваемый планировал на блок-посту ВС России, расположенном в Токмаке.

Преступление не было доведено до конца.

14 марта МВД России возбудило дело против жителя Херсонской области, который в состоянии алкогольного опьянения сжигал флаг России.