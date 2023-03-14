В отношении сжигавшего флаг жителя Херсонской области возбудили дело

МВД России возбудило дело против жителя Херсонской области, который в состоянии алкогольного опьянения сжигал флаг России.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Полицейские вместе с коллегами из УФСБ установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 329 Уголовного кодекса «Надругательство над государственным флагом».

Ранее против активистки движения «ЯМыФургал» из Хабаровска, переводившей деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.