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В отношении сжигавшего флаг жителя Херсонской области возбудили дело

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МВД России возбудило дело против жителя Херсонской области, который в состоянии алкогольного опьянения сжигал флаг России.
В отношении сжигавшего флаг жителя Херсонской области возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Полицейские вместе с коллегами из УФСБ установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 329 Уголовного кодекса «Надругательство над государственным флагом».

Ранее против активистки движения «ЯМыФургал» из Хабаровска, переводившей деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.

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